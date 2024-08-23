Як зросла мінімальна пенсія в Україні у 2024 році

Цьогоріч мінімальні виплати пенсіонерів зросли. Уряд встановив різні мінімуми, зважаючи на вік, стаж та статус пенсіонера.

Як змінилась мінімальна виплата

З 1 січня 2024 року мінімальна пенсійна відповідала прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тобто, 2 361 гривня.

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Однак, з 1 березня мінімальні пенсійні виплати зросли. Тепер вони такі:

2 725 гривень можуть отримувати пенсіонери, які не працюють (незалежно від кількості набутого стажу);

можуть отримувати пенсіонери, які не працюють (незалежно від кількості набутого стажу); 2 980 гривень можуть отримати пенсіонери віком до 70 років при повному стажі 30/35 років та особи з інвалідністю І групи незалежно від віку та стажу;

можуть отримати пенсіонери віком до 70 років при повному стажі 30/35 років та особи з інвалідністю І групи незалежно від віку та стажу; 3 240 гривень мають люди віком від 70 до 80 років, які набули повний страховий стаж 30/35 років;

мають люди віком від 70 до 80 років, які набули повний страховий стаж 30/35 років; 3 370 гривень отримують пенсіонери від 80 років та які мають страховий стаж 20/25 років;

отримують пенсіонери від 80 років та які мають страховий стаж 20/25 років; 3 370 гривень надається людям віком від 65 років, які не працюють та мають повний страховий стаж – 30/35 років.

Зверніть увагу! Якщо особа має певний статус, мінімальна виплата для неї призначається в окремому порядку. Наприклад, ветерани війни в Афганістані без інвалідності мають отримувати щонайменше 4 958 гривень.