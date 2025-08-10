Торік мінімальна зарплата зросла двічі. Цьогоріч її збільшення не передбачається. Тобто, мінімалка і надалі складатиме 8 000 гривень.

Яка "чиста" мінімалка в Україні зараз?

Чистою називають зарплату після вирахування податків, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДПС.

З зарплати вираховуються:

військовий збір, зараз він складає – 5%;

ПДФО – 18%.

Зауважте! ЄСВ, тобто, відрахування у ПФУ, здійснює саме роботодавець. Працівнику зараховують місяць стажу при сплаті мінімального страхового внеску, тобто 1 760 гривень. Станом на тепер, ЄСВ складає 22% від розміру зарплати, яку отримує особа.

Відповідно, робітник сплачує з свого доходу загалом 23% податків. З мінімалки – 8 000 гривень, це загалом 1 840 гривень. Чиста виплата виходить – 6 160 гривень.

Для роботодавця ж мінімальна зарплата це 8 000 + 1 760 гривень. Тобто, йому потрібно "витратити" 9 760 гривень.