Ситуація зміниться не скоро: коли нарешті зросте мінімальна зарплата в Україні

У 2024 році мінімальна зарплата в Україні зростала двічі. А от уже цьогоріч збільшення не було. Відповідно мінімальна зарплата зараз складає – 8 000 гривень.

Що буде з мінімальною зарплатою в Україні

До кінця 2025 року мінімальна зарплата зростати не буде, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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А от у наступні роки мінімальна зарплата, на думку Нацбанку, може збільшитись таким чином:

у 2026 році мінімальна зарплата може зрости з 8 000 гривень до 8 370 гривень;

у 2027 році вона може сягнути – 8 950 гривень.

Проте, це лише прогноз. Станом на тепер, урядом утверджено Бюджетну декларацію на 2025 – 2027 роки. Саме у цей період не мають зростати певні значення, зокрема, мінімальна зарплата та прожитковий мінімум.

Зверніть увагу! Якщо спиратись на Бюджетну декларацію на 2025 – 2027 роки, то мінімальна зарплата буде збільшена уже у 2028 році.