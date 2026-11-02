Трамп знову взявся за мита для В'єтнаму, але зіткнувся з опором

У США розглядають можливість запровадження нових мит на товари з В'єтнаму. Однак ця ініціатива адміністрації президента Дональда Трампа несподівано розділила американські компанії.

Чому США готують нові мита та хто проти

До 29 листопада Вашингтон має завершити розслідування щодо ймовірних порушень прав інтелектуальної власності у В'єтнамі. За його результатами США можуть запровадити нові торгівельні обмеження для імпорту з цієї країни, пише Reuters.

Однак чимало компаній у листі до адміністрації Трампа закликали не підвищувати тарифи для В'єтнаму, зокрема, такі технологічні гіганти, як Tesla та Samsung.

Виробник електрокарів Tesla закликав Торговельне представництво США "враховувати потреби американських виробників у ланцюгах постачання".

Попри значні інвестиції у розвиток американського виробництва, ми залежимо від глобальних ланцюгів постачання,

– заявили представники компанії.

Американський підрозділ Samsung також виступив категорично проти мит. Компанія вклала у в'єтнамську економіку близько 25 мільярдів доларів, і саме там збирається левова частка смартфонів та мережевого обладнання для ринку США.

До протесту приєдналися:

виробники взуття та одягу;

компанії, які випускають велосипеди й ігрові консолі;

роздрібні мережі та постачальники споживчих товарів.

Ці підприємства мають значні виробничі потужності у В'єтнамі, тому додаткові мита можуть збільшити їхні витрати та ускладнити торгівлю зі США.

Хто вимагає жорстких мит

Водночас інша частина американських компаній вимагає негайно запровадити додаткові мита для В'єтнаму. За жорсткі тарифи виступають галузеві об'єднання виробників:

сталі;

морепродуктів;

фанери;

сонячних панелей;

і виробів із деревини.

Вони звинувачують В'єтнам у недобросовісних торгівельних практиках.

Ще гучніше обурюються правовласники, висуваючи претензії щодо порушень авторських прав та інтернет-піратства.

Асоціація виробників програмного забезпечення, куди входять Microsoft, Oracle та IBM, стверджує, що майже 75% софту на в'єтнамських комп'ютерах є піратським.

Американська асоціація кінокомпаній додає, що місцеві піратські сайти генерують понад 12,5 мільярда переглядів краденого контенту на рік, вбиваючи легальні стримінгові сервіси.

Зауважте! При цьому експорт з В'єтнаму до США лише за перші вісім місяців цього року злетів на 42%, зробивши країну лідером за профіцитом у торгівлі з Америкою.

Нагадаємо, наразі США вже стягують із в'єтнамських товарів базове мито у 12,5%, яке запровадили в липні через використання примусової праці. Раніше Трамп намагався накласти 20% тарифи, проте Верховний суд США визнав їх незаконними та скасував.