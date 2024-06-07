Міжнародні резерви України скоротилися: на це є причини

У червні міжнародні резерви України становили 39 033,8 мільйона доларів. Ще у травні спостерігалося зниження їх кількості на 7,9%.

Чому резерви скорочуються

НБУ відзвітував про значні успіхи у підтримці стабільності обмінного курсу та виконанні боргових зобов'язань в іноземній валюті. Ключову роль у цьому відіграли валютні інтервенції, а також кошти, залучені від випуску ОВДП в іноземній валюті, та підтримка міжнародних партнерів.

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У травні на динаміку вплинули декілька чинників:

операції Національного банку на валютному ринку України;

надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу;

переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют).

У нещодавньому звіті, опублікованому НБУ вказано, що банк продав на валютному ринку 3 087,0 мільйона доларів. Крім того, НБУ викупив 11,1 мільйона доларів США з резервів, в результаті чого чистий продаж іноземної валюти за травень склав 3 075,9 мільйона доларів США. Це більше, ніж у квітні.

Надходження України

Зростання обсягів продажу можна пояснити збільшенням попиту на валютному ринку, що значною мірою зумовлено зростанням державних видатків після припливу іноземної допомоги, отриманої в березні та квітні.

На валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 143,1 мільйона доларів, зокрема:

123,1 мільйона доларів – від розміщення валютних ОВДП;

20,0 мільйона доларів – від Світового банку.

Натомість за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 412,3 мільйона доларів, з яких:

309,1 мільйона доларів – обслуговування та погашення валютних ОВДП;

42,9 мільйона доларів – обслуговування та погашення боргу перед ЄІБ;

30,7 мільйона доларів – обслуговування та погашення боргу перед ЄБРР;

21,3 мільйона доларів – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

8,3 мільйона доларів – сплата боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 240,8 мільйона доларів.