Молдова запустила ЛЕП з Румунією та припиняє купувати російський газ

Молдова 8 листопада остаточно припинила закуповувати природний газ у Росії. Президентка Мая Санду наголосила, що країна запустила нову лінію електропередач і поклала край шантажу Москви.

Глава держави повідомила у соцмережі X про введення в дію важливого інфраструктурного об'єкта. Йдеться про лінію електропередач Вулканешти – Кишинів, яка з'єднала молдовську мережу з Румунією та європейською енергосистемою.

Кінець енергетичного шантажу Молдови

За словами Маї Санду, Кремль десятиліттями використовував постачання енергоресурсів для політичного тиску на Кишинів, проте тепер залежність вдалося остаточно подолати.

Ми запустили лінію електропередач Вулканешти – Кишинів, яка з'єднує Молдову з Румунією та європейською енергосистемою. Десятиліттями Москва використовувала енергетику як інструмент шантажу. Тепер цьому кінець: Молдова не закуповує жодного кубометра російського газу… Дякую всім, хто зробив це можливим,

– написала президентка.

Попереду – будівництво ще двох ліній електропередач до Румунії.

Країна продовжує диверсифікацію джерел і переорієнтацію на європейські та регіональні ринки.

Зокрема, Кишинів уже протестував механізм імпорту на українській газовій біржі та розглядає можливість придбати в українських постачальників від 10 до 50 мільйонів кубометрів блакитного палива.