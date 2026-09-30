"До Путіна не підемо": Молдова шукає дешевий газ, але відкидає Росію

Вартість газу на ринку зросла неочікувано різко, тому уряд Молодови змушений терміново шукати нові джерела на 2027 рік. Водночас Росію як постачальника палива навіть не розглядає.

Де Молдова шукає газ

Про труднощі з постачанням газу розповів прем'єр-міністр Молдови Вассіле Тофан, пише Radio Moldova.

За словами політика, уряду доведеться вести переговори з країнами, де домовлятися про постачання газу буде непросто, зокрема:

Катаром;

Азербайджаном;

Туркменістаном.

Де б не був цей газ, ми поїдемо його шукати та привеземо до Молдови. Чи то Катар, чи Азербайджан, чи Туркменістан – у всі ці складні регіони ми поїдемо шукати цей газ,

– сказав Тофан.

Водночас він додав, що переговори будуть складними, адже Кишинів прагне отримати більш вигідні умови за контрактами, а виробники навряд дуже хочуть продати газ дешевше за ринкову ціну. Попри це, російського газу Молдова не купуватиме.

Єдине місце, куди ми не підемо – це до росіян. До Путіна ми не підемо,

– наголосив Тофан.

Чому Молдова шукає нові контракти

Проблеми у Молдові виникли, оскільки закупівельні ціни на газ значно перевищили початкові прогнози уряду. У підсумку це призвело до підвищення тарифів для населення.

На цей рік влада закладала ціну близько 30 євро за мегават-годину, що відповідало приблизно 360 доларам за тисячу кубометрів.

Тоді як ціни злетіли вище 84 євро за мегават-годину, тобто понад 1 000 доларів за тисячу кубометрів.

Тому на 2027 рік уряд хоче перейти до довгострокових контрактів з постачальниками. Такий формат, за словами Тофана, має дати змогу зафіксувати вартість хоча б частини необхідного газу і зробити витрати більш передбачуваними.

Нагадаємо, що 28 вересня базові ф'ючерси на природний газ у Європі різко підвищилися до 73,67 євро за мегават-годину. Тоді як аналітики прогнозують, що за холодної зими газ може здорожчати взагалі до понад 100 євро за мегават-годину.