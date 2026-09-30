Где Молдова ищет газ

О трудностях с поставками газа рассказал премьер-министр Молдовы Вассиле Тофан, пишет Radio Moldova.

По словам политика, правительству придется вести переговоры со странами, с которыми договориться о поставках газа будет непросто, в частности:

Катаром;

Азербайджаном;

Туркменистаном.

Где бы ни находился этот газ, мы поедем его искать и привезем в Молдову. Будь то Катар, Азербайджан или Туркменистан – во все эти сложные регионы мы поедем искать этот газ,

– сказал Тофан.

В то же время он добавил, что переговоры будут сложными, ведь Кишинев стремится получить более выгодные условия по контрактам, а производители вряд ли захотят продавать газ дешевле рыночной цены. Несмотря на это, молдавская сторона не будет закупать российский газ.

Единственное место, куда мы не пойдем, – это к русским. К Путину мы не пойдем,

– подчеркнул Тофан.

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Почему Молдова ищет новые контракты

Проблемы в Молдове возникли из-за того, что закупочные цены на газ значительно превысили первоначальные прогнозы правительства. В результате это привело к повышению тарифов для населения.

На этот год власти закладывали цену около 30 евро за мегаватт-час, что соответствовало примерно 360 долларам за тысячу кубометров.

Между тем цены взлетели выше 84 евро за мегаватт-час, то есть свыше 1 000 долларов за тысячу кубометров.

Поэтому на 2027 год правительство хочет перейти к долгосрочным контрактам с поставщиками. Так, по словам Тофана, должен позволить зафиксировать стоимость хотя бы части необходимого газа и сделать расходы более предсказуемыми.

Напомним, что 28 сентября базовые фьючерсы на природный газ в Европе резко выросли до 73,67 евро за мегаватт-час. При этом аналитики прогнозируют, что в случае холодной зимы газ может подорожать вообще до более чем 100 евро за мегаватт-час.