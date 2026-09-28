Почему газ подорожал

Фьючерсы на природный газ в Европе резко подскочили на 2,2% – до 73,67 евро за мегаватт-час на нидерландском хабе TTF, пишет Bloomberg.

Главной причиной стало решение компании QatarEnergy продлить режим форс-мажора в отношении поставок сжиженного газа в Италию и Пакистан вплоть до зимы.

Обратите внимание! QatarEnergy еще в апреле объявила форс-мажор из-за проблем с поставками СПГ, связанных с перебоями в Ормузском проливе. Из-за этого компания не может полностью выполнять отдельные контракты на поставки газа. С тех пор компания несколько раз продлевала его действие.

Как это решение отразится на Европе

Европейский Союз уже предупредил страны блока о риске энергетического ценового кризиса и призвал продолжать закачку газа и работать над сокращением спроса.

Ситуация осложняется низким уровнем заполненности газовых хранилищ Европы:

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

по состоянию на 27 сентября в среднем по ЕС они были заполнены примерно на 70,6% ;

; тогда как Германия накопила лишь 57% запасов, что заставляет правительство думать о жестких обязательствах для газовых компаний.

На этом фоне цены могут оставаться нестабильными.

По оценке представителя швейцарской компании Axpo Марко Саальфранка, при одновременном дефиците газа и сильных холодах в Европе и Азии цены могут взлететь выше 100 евро за мегаватт-час.

Даже если цены снизятся, мы не ожидаем, что они сразу вернутся к довоенному уровню – ниже 30 евро, – поскольку определенная неопределенность, вероятно, сохранится,

– подчеркнул Саальфранк.

В то же время открытие Ормузского пролива или возобновление экспорта Катара по другим маршрутам может, напротив, ослабить давление на цены.

Напомним, Катар остается одним из главных поставщиков СПГ на мировой рынок, а длительное ограничение движения через Ормузский пролив усиливает конкуренцию за доступные партии газа.

В то же время ситуация вокруг Ормуза остается неопределенной. Иран заявил, что не готов смягчать свои условия для возобновления судоходства, тогда как президент США Дональд Трамп допускает возобновление переговоров уже на этой неделе.