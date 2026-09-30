Де Молдова шукає газ
Про труднощі з постачанням газу розповів прем'єр-міністр Молдови Вассіле Тофан, пише Radio Moldova.
За словами політика, уряду доведеться вести переговори з країнами, де домовлятися про постачання газу буде непросто, зокрема:
- Катаром;
- Азербайджаном;
- Туркменістаном.
Де б не був цей газ, ми поїдемо його шукати та привеземо до Молдови. Чи то Катар, чи Азербайджан, чи Туркменістан – у всі ці складні регіони ми поїдемо шукати цей газ,
– сказав Тофан.
Водночас він додав, що переговори будуть складними, адже Кишинів прагне отримати більш вигідні умови за контрактами, а виробники навряд дуже хочуть продати газ дешевше за ринкову ціну. Попри це, російського газу Молдова не купуватиме.
Єдине місце, куди ми не підемо – це до росіян. До Путіна ми не підемо,
– наголосив Тофан.
Чому Молдова шукає нові контракти
Проблеми у Молдові виникли, оскільки закупівельні ціни на газ значно перевищили початкові прогнози уряду. У підсумку це призвело до підвищення тарифів для населення.
- На цей рік влада закладала ціну близько 30 євро за мегават-годину, що відповідало приблизно 360 доларам за тисячу кубометрів.
- Тоді як ціни злетіли вище 84 євро за мегават-годину, тобто понад 1 000 доларів за тисячу кубометрів.
Тому на 2027 рік уряд хоче перейти до довгострокових контрактів з постачальниками. Такий формат, за словами Тофана, має дати змогу зафіксувати вартість хоча б частини необхідного газу і зробити витрати більш передбачуваними.
Нагадаємо, що 28 вересня базові ф'ючерси на природний газ у Європі різко підвищилися до 73,67 євро за мегават-годину. Тоді як аналітики прогнозують, що за холодної зими газ може здорожчати взагалі до понад 100 євро за мегават-годину.