Жорстка монетарна політика: як НБУ регулює валютний курс під час війни

З перших днів повномасштабного вторгнення Національний банк України перейшов до жорсткої монетарної політики. Вже 24 лютого 2022 року НБУ зафіксував офіційний курс долара на рівні 29,25 гривні за долар та ввів суворі валютні обмеження.

Коригування курсу

У липні 2022 року НБУ скоригував офіційний курс гривні до долара на 25% – до 36,56 гривні за долар, повідомляє 24 Канал.

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Важливий етап розпочався у жовтні 2023 року, коли НБУ перейшов до режиму керованої гнучкості обмінного курсу

Такий підхід дозволив відновити активність на валютному ринку та збалансувати попит і пропозицію валюти.

Зауважте! Основною причиною переходу до гнучкішого режиму стала ситуація на валютному ринку, де через війну утворився дефіцит валюти у приватному секторі.

Втім, деякі експерти вважають, що не всі дії НБУ були виправданими. Наприклад, економічний експерт Борис Кушнірук вважає, що коли курс різко підняли до 36,6 гривні за долар, це створило умови для можливих спекуляцій.

Борис Кушнірук Голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Краще б було, якби НБУ публічно повідомляв, що, наприклад, девальвація протягом року відбудеться на певний відсоток. Потім щомісяця двічі проводиться зниження на певний відсоток для того, щоб провести заплановану девальвацію до кінця року. Це б відбувалося розміреними кроками, а бізнес та населення розуміли б, що буде відбуватися.

Кушнірук підсумовує, що прозора і передбачувана політика НБУ могла б запобігти різким коливанням курсу та забезпечити більш стабільну економічну ситуацію під час війни.

Регулювання монетарної політики

Під час повномасштабної війни пріоритетом НБУ залишалося забезпечення цінової та фінансової стабільності, що є основою для сталого економічного зростання.