22 серпня НБУ представив нову монету номіналом 2 гривні. Вона присвячена 130-річчю від дня народження Василя Вишиваного

Як виглядає нова монета 2 гривні?

Ця монета є частиною серії "Видатні особистості України, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також ЄС цікавить український ВПК: яку заяву зробив єврокомісар

Що відомо про нову монету:

матеріал з якого виготовлена – нейзильбер;

тираж – 50 тисяч штук;

сувенірне пакування;

гурт – рифлений.

Як виглядає ця монета:

на аверсі показано елемент кокарди легіону Українських січових стрільців, тобто, геральдичного галицького лева, що сперся на кам'яну брилу;

на дзеркальному тлі напис "Україна", рік карбування, герб, номінал, стилізоване перо, підпис, логотип Банкнотно-монетного двору НБУ та факсиміле підпису Василя Вишиваного;

на реверсі можна побачити стилізований портрет Василя Вишиваного, декоративний орнамент з конюшиною.



Як виглядає нова монета 2 гривні в Україні / Ілюстрація НБУ

Зверніть увагу! На монеті є багато історичних відсилок. Наприклад, на аверсі вказано 1914 – рік заснування легіону. А конюшина на реверсі вказує на талісман військової удачі. Також потрібно відзначити, що саме ця рослина прикрашала поетичну збірку Вишиваного "Минають дні…".

Продаж монети розпочався 25 серпня 2025 року. Купити новинку можна у НБУ, а також банках, які виступили дистриб'юторами.