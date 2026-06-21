Гучні слова не допомогли: Росія провалила великий морський проєкт через власну недолугість

Росія давно заявляє, що хоче стати великим логістичним хабом і довести свої амбіції на світовій арені. Але так і не змогла реалізувати стратегічний морський проєкт з Індією.

Чому провалився морський проєкт з Індією

Проєкт морського сполучення між Владивостоком та індійським портом Ченнаї, про запуск якого Кремль голосно повідомив ще у 2019 році, фактично провалився, пише Служба зовнішньої розвідки України.

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Головна проблема полягає у відсталості Росії. Вона банально не змогла розвинути свою портову інфраструктуру настільки, щоб забезпечити маршрут з Індією технологічно.

У листі до російського диктатора Володимира Путіна міністр транспорту Росії Андрій Нікітін відкрито визнав, що російські транспортні компанії не виявили зацікавленості у використанні маршруту.

За даними СЗРУ, однією з головних причин цього стала відсутність у Владивостоці необхідної інфраструктури для перевалки товарів, які становлять основу російського експорту до Індії:

нафти;

природного газу;

та добрив.

Москва роками заявляла про готовність стати "новим логістичним хабом", але не спромоглася побудувати базові потужності для перевалки власної ж сировини на далекому сході. Тож попри заяви про "розворот на Схід", Росія просто стоїть непорушно на одному місці,

– наголосили у розвідці.

Як це впливає на торгівлю з Індією

На цьому тлі скорочуються й обсяги торгівлі між Росією та Індією. У 2025/26 фінансовому році взаємний товарообіг знизився на 12,8% і становив 59,86 мільярда доларів.

При цьому експорт Індії до Росії скоротився на 7,9%;

Тоді як імпорт російських товарів впав на цілих 13,2%.

Після фактичного згортання проєкту в Росії почали шукати альтернативні варіанти. Зокрема, пропонують поєднати маршрут із Трансарктичним коридором. Однак такий варіант може лише зробити перевезення ще складнішими та дорожчими. Тому навряд він зацікавить експортерів.

Таким чином, черговий масштабний задум Кремля, який мав продемонструвати економічну силу країни, зіткнувся з реальними проблемами російської інфраструктури та вкотре залишився лише на рівні гучних заяв.

Примітно, що маршрут Владивосток – Ченнаї мав стати коротшою альтернативою традиційним перевезенням між Росією та Індією. Очікувалося, що він скоротить час доставки вантажів із понад 40 до 16 – 24 днів.

Нагадаємо, Індія стала одним із найбільших покупців російської нафти, що транспортується морем, після початку повномасштабної війни в Україні. Однак для закупівель сировини їй доводиться використовувати складні шляхи постачання, аби доставити підсанкційну нафту на свої НПЗ в обхід санкцій.