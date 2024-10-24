На основі яких даних виноситься рішення про призначення субсидії

ПФУ призначає субсидію виключно після отримання потрібних даних від відповідальних органів. Такими є організації-надавачі послуг.

Від кого ПФУ має отримати інформацію

Як повідомляє ПФУ, до уваги береться інформація від виконавців комунальних послуг. Також Пенсійному фонду потрібні відомості, які надаються управителями багатоквартирних будинків, об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків чи житлово-будівельними кооперативами.

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Відомості про розмір внесків / платежів на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком, про суму простроченої понад три місяці заборгованості з оплати витрат на управління багатоквартирним будинком надаються управителями, об’єднаннями на запити органів Пенсійного фонду,

– йдеться в повідомленні ПФУ.

Зверніть увагу! Управитель (чи об'єднання) має передати інформацію про зміну цін на послуги, розміру платежів та форму управління багатоквартирним будинком до ПФУ протягом 5 днів.

Як отримати субсидію цьогоріч

Зараз діє спрощений механізм оформлення субсидії. Аби отримати таку допомогу, особа має звернутись у ПФУ зі спеціальною заявою та декларацією.

Зауважте! При наявності певних обставин, необхідно додати деякі документи. Наприклад, довідку про статус ВПО, договір оренди тощо.

Подати документи для отримання субсидії можна декількома методами: