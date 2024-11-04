Як отримати тисячу Зеленського, якщо немає доступу до "Дії"

З 1 грудня 2024 року стартує програма виплат: кожен українець, який перебуває в Україні, зможе отримати одноразову допомогу в розмірі 1000 гривень. Як отримати ці кошти, якщо немає доступу до "Дії" – читайте далі.

Чи можна отримати тисячу Зеленського не в "Дії"

Громадяни без доступу до "Дії" можуть отримати виплати "єПідтримки" у відділеннях Укрпошти. Наразі це на стадії розробки, передає 24 Канал із посиланням на УНН. Міністерство розробляє такий механізм.

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У відомстві зазначили, що допомогу отримають усі – як дорослі, так і діти. Один із батьків зможе оформити виплату на свій рахунок для кожної дитини.

Наразі також розробляється механізм отримання коштів єПідтримки через відділення Укрпошти – для зручності тих громадян, які не мають смартфонів і доступу до Дії. Ці кошти не будуть оподатковуватися,

– повідомили в Мінекономіки.

У міністерстві пояснили, що через війну зросла кількість соціально вразливих громадян, і підтримка кожного є метою президента Володимира Зеленського та уряду.

Передбачається, що механізм програми "єПідтримка" буде універсальним, а не вибірковим, щоб кошти могли отримати громадяни усіх категорій по всій країні. Ми не можемо передбачити, які саме обʼєкти і міста росіяни можуть обстрілювати, і де люди потребуватимуть допомоги найбільше. Виняток становитимуть тільки ті громадяни, які виїхали за кордон,

– пояснили в Мінекономіки.

Зокрема, тисячу гривень від президента Зеленського можна буде використати протягом трьох зимових місяців 2024 – 2025 років.