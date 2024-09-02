Штрафи для пенсіонерів: за що Пенсійний фонд стягує гроші

Деякі пенсіонери ризикують отримати значні штрафи, якщо не звернуться до Пенсійного фонду вчасно. За несвоєчасне повідомлення про зміни Пенсійний фонд може накласти штраф на особу.

За що можуть оштрафувати пенсіонера

Якщо виявиться, що через відсутність або несвоєчасне повідомлення пенсіонером про зміни було нараховано зайві пенсійні виплати, то ПФУ має право утримувати до 20% пенсії.

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Це може відбуватися до тих пір, поки вся сума неправомірно отриманих коштів не буде повернена. Як зазначає відомство, повідомити Пенсійний фонд про зміни необхідно протягом десяти днів.

Таким чином, до Пенсійного фонду необхідно звертатися у таких випадках:

отримання ID-картки замість паспорта старого зразка;

оформлення нового паспорта у разі втрати попереднього;

зміна прізвища, імені або по батькові;

отримання нового реєстраційного номера облікової картки платника податків;

зміна місця постійної реєстрації;

працевлаштування або звільнення з роботи.

Зверніть увагу! Штрафи встановлені статтею 16 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".