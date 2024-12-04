Платити за проїзд непотрібно: які пільги можуть отримати пенсіонери

Українські пенсіонери можуть отримати різного роду пільги. Зокрема, і безоплатний проїзд на деяких видах транспорту.

Де пенсіонери можуть не платити за проїзд

Пенсіонери мають право на безоплатний проїзд не в усіх видах транспорту, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну від 17 травня 1993 року №354 "Про безкоштовний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".

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Право на безплатний проїзд надається за наявності посвідчення встановленого зразка чи довідки, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – також електронного квитка, який зареєстрований у зазначеній системі і видається на безоплатній основі,

– йдеться в постанові.

У якому транспорті пенсіонери можуть не платити за проїзд зараз:

у громадському автобусі;

у громадському тролейбусі;

у залізничному транспорті приміського сполучення (електрички).

Проте, ця пільга не поширюється на такі види транспорту: