Где пенсионеры могут не платить за проезд

Пенсионеры имеют право на бесплатный проезд не во всех видах транспорта, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина от 17 мая 1993 года №354 "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования".

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Право на бесплатный проезд предоставляется при наличии удостоверения установленного образца или справки, а в случае внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда – также электронного билета, который зарегистрирован в указанной системе и выдается на бесплатной основе,

– говорится в постановлении.

В каком транспорте пенсионеры могут не платить за проезд сейчас:

в общественном автобусе;

в общественном троллейбусе;

в железнодорожном транспорте пригородного сообщения (электрички).

Однако, эта льгота не распространяется на такие виды транспорта: