Кто может получить тысячу гривен через Укрпочту

Это смогут сделать граждане, чьи пенсии, субсидии или другие социальные выплаты, которые они получают через Укрпочту, приходятся именно на этот день, пишет 24 канал со ссылкой на Укрпочту.

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В частности, обращаться в отделения за выплатой могут:

люди 60+, которые получают пенсии через Укрпочту;

лица с инвалидностью 1 и 2 группы, которые получают пенсию по инвалидности или социальную помощь;

люди с инвалидностью с детства 1 и 2 группы; люди, которые получают надбавку на уход за ребенком с инвалидностью подгруппы А;

украинцы, которые получают пенсии или социальные выплаты через Укрпочту на территориях активных боевых действий.

Обратите внимание! Для пенсионеров и людей с инвалидностью 1 и 2 группы, которые уже получают выплаты через Укрпочту, помощь будет начисляться автоматически.

Когда именно можно получить выплаты через Укрпочту

У каждого пенсионера или получателя государственной помощи есть свой график выплат. Деньги выплачивают между 4 и 25 числом каждого месяца.

И если, например, пенсионер получает пенсию 10 числа, то и "Зимнюю еПоддержку" он или она получит 10 числа. Поэтому такому лицу нужно подождать почтальона или обратиться в отделение в свой день выплаты.

На что можно потратить тысячу Зеленского

Средства можно использовать на оплату коммунальных услуг, приобретение товаров украинского производства (продукты, лекарства, бытовая химия и т.д.), пополнение мобильного счета, донаты на поддержку ВСУ, подписку любимых изданий и другие товары и услуги, утвержденные правительством.

Ассортимент товаров в отделениях Укрпочты – широкий, а если чего-то не хватит, клиенты могут сделать заказ и получить необходимое чуть позже,

– говорится в заметке компании.

Гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский заявил, что даже там, где нет банков, интернета или мобильной связи, почтальоны, передвижные и стационарные отделения Укрпочты станут тем звеном, которое поможет людям получить помощь без регистрации через смартфон или дополнительные действия.

Обратите внимание! В то же время получить помощь наличными невозможно.