Набере висоти, а потім впаде: що буде з доларом до кінця січня

У січні курс долара може дещо зрости порівняно з груднем. Проте у довгостроковій перспективі на нього може чекати поступове зниження.

Курс долара у січні

Президент Асоціації українських банків Андрій Дубас розповів, що НБУ наприкінці грудня зняв усі обмеження на операції з іноземною валютою. У зв'язку з цим зараз банки мають достатньо готівки для задоволення потреб населення.

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На його думку, регулятор ніколи б не зняв обмеження, якщо ситуація на ринку не покращилася б. Проте спрогнозувати, яким буде курс долара, наразі важко.

Андрій Дубас Президент Асоціації українських банків Якщо говорити про банківський обмінний курс долара, а не готівковий в обмінниках, то він буде не вищим за 39 – 39,30 гривні у січні, а далі почнеться поступове зниження до літа.

Натомість для небанківських фінустанов, він прогнозує курс на трохи вищому рівні ніж у банках.

Нагадаємо! Сезонне зростання курсу долара може бути пов'язане з видатками на тендери, на зарплати тощо. У інші періоди року свій вплив має посівна кампанія експортерів або ж захід в Україну валютного виторгу.

Курс долара 2 січня

Протягом доби курс долара здорожчав суттєво. Зокрема, продаж в обмінниках та чорному ринку підвищився на 50 – 53 копійки. Натомість купівля впала орієнтовно на 10 копійок.