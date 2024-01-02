Курс доллара в январе

Президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас рассказал, что НБУ в конце декабря снял все ограничения на операции с иностранной валютой. В связи с этим сейчас у банков достаточно наличных денег для удовлетворения потребностей населения.

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По его мнению, регулятор никогда бы не снял ограничения, если бы ситуация на рынке не улучшилась. Однако спрогнозировать каким будет курс доллара, пока трудно.

Андрей Дубас Президент Ассоциации украинских банков Если говорить о банковском обменном курсе доллара, а не наличном в обменниках, то он будет не выше 39 – 39,30 гривны в январе, а дальше начнется постепенное снижение к лету.

Для небанковских финучреждений он прогнозирует курс на несколько более высоком уровне, чем в банках.

Напомним! Сезонный рост курса доллара может быть связан с расходами на тендеры, зарплаты и т.д. В другие периоды года свое влияние имеет посевная кампания экспортеров или мероприятие в Украине валютной выручки.

Курс доллара 2 января

В течение суток курс доллара удорожал очень существенно. В частности, продажа в обменниках и черном рынке повысилась на 50 – 53 копейки. Вместо этого покупка упала ориентировочно на 10 копеек.