Курс доллара в январе
Президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас рассказал, что НБУ в конце декабря снял все ограничения на операции с иностранной валютой. В связи с этим сейчас у банков достаточно наличных денег для удовлетворения потребностей населения.
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По его мнению, регулятор никогда бы не снял ограничения, если бы ситуация на рынке не улучшилась. Однако спрогнозировать каким будет курс доллара, пока трудно.
Если говорить о банковском обменном курсе доллара, а не наличном в обменниках, то он будет не выше 39 – 39,30 гривны в январе, а дальше начнется постепенное снижение к лету.
Для небанковских финучреждений он прогнозирует курс на несколько более высоком уровне, чем в банках.
Напомним! Сезонный рост курса доллара может быть связан с расходами на тендеры, зарплаты и т.д. В другие периоды года свое влияние имеет посевная кампания экспортеров или мероприятие в Украине валютной выручки.
Курс доллара 2 января
В течение суток курс доллара удорожал очень существенно. В частности, продажа в обменниках и черном рынке повысилась на 50 – 53 копейки. Вместо этого покупка упала ориентировочно на 10 копеек.
- В банках: покупка – 38,2 гривны, продажа – 39,1 гривны;
- В обменниках: покупка – 38,05 гривны, продажа – 39,85 гривны;
- На черном рынке: покупка – 38,50 гривны, продажа – 39,34 гривны.