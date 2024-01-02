Курс долара у січні
Президент Асоціації українських банків Андрій Дубас розповів, що НБУ наприкінці грудня зняв усі обмеження на операції з іноземною валютою. У зв'язку з цим зараз банки мають достатньо готівки для задоволення потреб населення.
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На його думку, регулятор ніколи б не зняв обмеження, якщо ситуація на ринку не покращилася б. Проте спрогнозувати, яким буде курс долара, наразі важко.
Якщо говорити про банківський обмінний курс долара, а не готівковий в обмінниках, то він буде не вищим за 39 – 39,30 гривні у січні, а далі почнеться поступове зниження до літа.
Натомість для небанківських фінустанов, він прогнозує курс на трохи вищому рівні ніж у банках.
Нагадаємо! Сезонне зростання курсу долара може бути пов'язане з видатками на тендери, на зарплати тощо. У інші періоди року свій вплив має посівна кампанія експортерів або ж захід в Україну валютного виторгу.
Курс долара 2 січня
Протягом доби курс долара здорожчав суттєво. Зокрема, продаж в обмінниках та чорному ринку підвищився на 50 – 53 копійки. Натомість купівля впала орієнтовно на 10 копійок.
- У банках: купівля – 38,2 гривні, продаж – 39,1 гривні;
- В обмінниках: купівля – 38,05 гривні, продаж – 39,85 гривні;
- На чорному ринку: купівля – 38,50 гривні, продаж – 39,34 гривні.