Пенсия будет другой

Минимальная и максимальная пенсия

Бюджетом-2024 предусмотрен рост прожиточного минимума, следовательно, увеличится и минимальная пенсия. С 1 января 2024 года она составит 2 361 гривну. Раньше же минимальная пенсия была на уровне 2 093 гривен.

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С ростом минимальной пенсионной выплаты максимальная тоже возрастет. Поскольку максимальная пенсия – это 10 минимальных или прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. Следовательно, она в 2024 году будет составлять аж 23 610 гривен.

Что касается средней пенсии, ее размер в новом году составит до 6 тысяч гривен, по сравнению с 5 311 гривен в 2023 году.

Индексация пенсии

Предусмотрена в 2024 году и индексация. Она будет проходить в три этапа: январь, март и июль.

в январе – те, кто получают минимальную и максимальную пенсию,

– те, кто получают минимальную и максимальную пенсию, в январе и июле – те, кто получает минимальную пенсию в 65 лет с полным страховым стажем (мужчины, у которых 35 лет стажа, и женщины со стажем 30 лет);

– те, кто получает минимальную пенсию в 65 лет с полным страховым стажем (мужчины, у которых 35 лет стажа, и женщины со стажем 30 лет); в марте – всем, чьи пенсии должны индексировать по плану.

Страховой стаж возрастет

В Украине ежегодно увеличивается страховой стаж для выхода на пенсию. Именно поэтому в 2024 году необходимо будет иметь не менее, чем 31 год стажа.

Напоминаем, что в 2023 году минимальный необходимый страховой стаж для выхода на пенсию составил 30 лет.

Если стажа не будет хватать, то лицо будет иметь право выйти на пенсию по достижении 63 лет:

С 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года – от 21 до 31 лет.

Если отсутствует выше указанный страховой стаж (который дает право на назначение пенсии по возрасту после достижения возраста 63 года), то пенсия по возрасту назначается лицам после достижения 65 лет:

С 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года – от 15 до 21 лет.

В то же время если стажа не хватает, то его можно докупить или доработать:

за месяц страхового стажа нужно платить 2 948 гривен, а в год выйдет 35 376 гривен.

Какой будет заработная плата в следующем году

Кроме пенсии, правительство в следующем году приняло решение и о повышении минимальной заработной платы. С 1 января минимальная заработная плата в Украине достигнет 7 100 гривен, что на 400 гривен больше, чем размер зарплаты в 2023 году. Кроме этого, второй этап повышения произойдет с 1 апреля. Тогда размер будет составлять уже 8 000 гривен.

Согласно этому, минимальная база начисления Единого социального взноса с 1 января составит 1 562 гривен, а с 1 апреля – 1 760 гривен.

В то же время максимальная база начисления ЕСВ равна 15 размерам минимальной зарплаты, а значит с 1 января 2024 года составит 23 430 гривен, а с 1 апреля – 26 400 гривен.

Обратите внимание! Расчет производился по следующей схеме: размер минимальной заработной платы х 15 (максимальная база начисления ЕСВ) х 22% (основная ставка единого взноса).

Доллар в 2024 году

В проекте бюджета, опубликованном в сентябре 2023 года, все расчеты на 2024 год были проведены по курсу 41,4 гривны.

Обратите внимание! В 2023 году курс в бюджете был заложен на уровне 42 гривен. Однако в течение года доллар не вырос до такого показателя.

Впоследствии одну из главных цифр бюджета изменили. Следовательно, курс с 41,4 гривны опустился до 40,7 гривны на начало 2024 года. И к концу года – с 44,2 гривны до 42,1 гривны.

Еще раньше в комментарии 24 Каналу аналитик Андрей Шевчишин рассказал, что курс, заложенный в бюджет, не является ориентиром для Нацбанка. А глава НБУ, Андрей Пышный, неоднократно на брифингах замечал, что нет никакой цели дойти до такого курса.

Андрей Шевчишин Экономист, финансовый аналитик Это исключительно расчетный показатель для бюджета, для размеров доходов и расходов, налоговой и таможни.

К слову, важным этапом на валютном рынке в 2023 году стало решение НБУ перейти от фиксированного курса к управляемому гибкому в начале октября. Об этом сообщили на сайте регулятора.

Новый режим усилит устойчивость украинской экономики и валютного рынка, будет способствовать их лучшей адаптации к внутренним и внешним шокам и уменьшать риски накопления валютных дисбалансов, которые могут генерировать длительное удержание фиксированного курса. Официальный курс при режиме управляемой гибкости будет определяться операциями на межбанковском валютном рынке. В то же время курс на наличном валютном рынке, где могут покупать и продавать валюту граждане, будет устанавливаться по тем же правилам, что и раньше,

– говорится в сообщении НБУ.

Интересно, что с начала введения решения официальный курс сразу не подорожал. Цена напротив опустилась ниже фиксированного показателя в 36,6 гривны. Кое-где до почти 36 гривен в начале ноября. А вот по состоянию на середину декабря курс составляет до 37 гривен за доллар.

Заметьте! По прогнозам аналитиков финансовой группы ICU, до конца 2023 года официальный курс должен остаться на уровне 36,7 гривны.

А вот по прогнозам Dragon Capital, средний обменный курс в 2024 году несущественно повысится – до 37,3 гривны за доллар. А до конца года – до 39 гривен за доллар.

Учитывая хрупкость макроэкономической и финансовой стабильности во время войны, мы считаем, что Нацбанк будет реализовывать этот план очень постепенно (увеличивать диапазон колебаний курса гривны и обеспечивать соответствие общей динамики курса макроэкономическим условиям), и сохраняем наш валютный прогноз на 2024 год, ожидая курс гривны к доллару на уровне 37,3 в среднем за год и 39,0 на конец года,

– объяснили в компании.

В то же время по данным НБУ, в конце 2023 года финансовые аналитики ожидают, что официальный курс в течение 12 месяцев будет на уровне 40,08 гривны, хотя в октябре прогноз еще был на уровне 40,36 гривны.

Население ждет , что курс будет на уровне 39,8 гривны.

, что курс будет на уровне 39,8 гривны. А банкиры прогнозируют, что курс достигнет 41,16 гривны.

Тарифы на воду, газ и свет

Известно, что до конца отопительного сезона в Украине не будут меняться коммунальные тарифы. Это подтвердил премьер-министр Денис Шмыгаль, который добавил, что цены на газ, отопление и горячую воду для граждан в осенне-зимний период останутся без изменений.

Какие тарифы действуют в Украине сейчас

Цена газа для бытовых потребителей, которые пользуются услугами "Нафтогаза", будет оставаться на уровне 7,96 гривны за кубометр.

За электроэнергию зимой украинцы будут платить 2,64 гривны за киловатт-час.

Кстати, тариф на электроэнергию единый, который повысили в 2023 году из-за существенных разрушений и повреждений энергетической инфраструктуры россиянами.

Тарифы на воду тоже остаются на том месте, что и были. Впрочем, в июле 2023 года стоимость хотели повысить в среднем на 32%, но после критики властей этого не случилось.

Однако расслабляться не стоит, ведь есть вероятность, что повышение коммунальных услуг будет после осенне-зимнего периода.

По словам председателя НКРЭКУ Константина Ущаповского, такие тарифы, как например на свет, должны быть взвешены в 2024 году. Речь идет о повышение максимум на 15%, то есть до 3 гривен за киловатт-час.

В то же время, как рассказала 24 Каналу эксперт по жилищно-коммунальным программам Татьяна Бойко, электроэнергия должна вырасти хотя бы на 50%.

Стоимость за холодную воду ввиду всего должна была бы тоже вырасти на 50% , добавляет эксперт.

ввиду всего должна была бы тоже вырасти , добавляет эксперт. В то же время на рынке настоящая цена за газ должна колебаться от 10 до 12 гривен за кубометр газа.

Изменение правил медицинского осмотра

Как сообщают в Центре общественного здоровья Минздрава Украины, с 1 октября 2024 года вступают в действие новые требования к организации и проведению профилактических медицинских осмотров работников некоторых профессий.

Речь идет о тех производствах, профессиях и организациях, к которым не могут быть допущены не вакцинированные лица или лица, больные определенными инфекционными болезнями.

К слову, изменен также перечень инфекционных болезней, носительство или заболевания, которые служат основанием для недопуска к исполнению профессиональных обязанностей.

расширены инфекционными болезнями, которые могут вызвать чрезвычайные ситуации в системе общественного здоровья,

вместо этого исключены такие, которые не передаются от человека к человеку.

Усиление мобилизационных мощностей

В 2024 году будут введены изменения, которые могут закрыть лазейки для уклоняющихся от призыва. Среди таких изменений есть внедрение е-реестра призывников.

Важно! В реестре будут собраны данные почти всех государственных электронных баз. Кроме того, будет разрешено подавать информацию в военкоматы онлайн.

Как рассказал Валерий Залужный во время интервью The Economist, сообщают на сайте Вооруженных Сил Украины, в украинском законодательстве сейчас есть пробелы, которые позволяют гражданам уклоняться от мобилизации.

Поэтому для усиления мощностей будут внедрены следующие изменения:

большее количество граждан будет привлечено в военный резерв,

будет создана автоматизированная система контроля и учета подготовки граждан Украины к военной службе и к национальному сопротивлению,

расширится список категорий граждан Украины, пригодных к призыву на обучение или участие в боевых действиях,

внедрят в деятельность органов военного управления Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег",

введут практику боевой стажировки. Речь идет о направлении недавно мобилизованных и обученных военнослужащих в опытные фронтовые подразделения для их подготовки.

Зарплаты военных в 2024 году

На сайте Кабмина сообщили, что на сегодняшний день выплаты мобилизованного военного зависят от места службы, рода войск, должности и звания. Таким образом от изменений этих данных коррелируется и зарплата военного.

Интересно! На доплаты к зарплатам военных влияет выполнение определенных задач, научная степень и выслуга лет.

Дополнительные денежные выплаты для военных будут на уровне:

30 тысяч гривен – военнослужащие, участвующие в мобилизации,

– военнослужащие, участвующие в мобилизации, 50 тысяч гривен – защитники, выполняющие спецзадания непосредственно на линии столкновения,

– защитники, выполняющие спецзадания непосредственно на линии столкновения, 100 тысяч гривен – служащие, которые находятся в зоне активных боевых действий или проходят лечение или реабилитацию вследствие полученной контузии, травмы, в течение службы.

Что касается выплат военным, которые получили инвалидность в результате участия в военных действиях, то предусмотрены следующие суммы:

при прохождении службы – 70 – 120 прожиточных минимумов,

если инвалидность приобретена в результате выполнения служебного задания – 250 – 400 прожиточных минимумов.

Автогражданку могут ожидать изменения

В 2024 году рынок автогражданки согласно законопроекту №8300 об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, который могут принять во втором чтении, может ожидать новые правила.

Речь идет о том, чтобы ввести новую систему выплат и повысить их. Кроме того, урегулировать прямые убытки и усовершенствовать подходы к построению системы управления Моторно-транспортного страхового бюро Украины (МТСБУ). В общем, законопроект направлен на то, чтобы водители получали лучший сервис в следующем году.

Повышение суммы выплат

Если проект закона будет принят, то с 1 января 2024 года будут установлены новые стандарты качества страхового покрытия. Следовательно, в течение 7 лет будут постепенно повышаться максимальные размеры страховых выплат. Это будет происходить, пока не будут достигнуты нормы установленные в странах Евросоюза.

Новая система выплат

В случае причинения тяжкого вреда здоровью или жизни потерпевших будет работать система регулярных и последовательных страховых выплат. А если повреждено транспортное средство, страховая выплата будет без вычета стоимости износа его составных частей и деталей.

Справедливая цена

В НБУ предлагают ввести европейские подходы к формированию стоимости ОСАГО (обязательная страховка) и широкое использование электронных технологий. Таким образом, могут отменить действующее государственное регулирование цен по этому виду страхования, одновременно введя определение "справедливой цены" для каждого страхователя.

Напоминаем, что сейчас в Украине цены на автогражданку не рыночные. Их контролирует и устанавливает Моторно транспортное страховое бюро Украины (МТСБУ).

Обязательное прямое урегулирование убытков

Согласно этому внедрению потерпевший будет получать право на обращение для урегулирования страхового события к страховщику, с которым был заключен договор.

Реформа МТСБУ

Управление будет осовременено, а именно подходы к построению системы и государственного надзора. Предполагается, что будет введена классическая двухуровневая система корпоративного управления МТСБУ.