Пенсія стане більшою на 900+ гривень: кому передбачена надбавка у 35%

Осінній сезон приніс приємні фінансові новини для окремих категорій громадян, які мають право на спеціальні державні бонуси. Щоб суттєво збільшити свої щомісячні доходи, цим людям навіть не доведеться чекати на планову щорічну індексацію.

Кому призначать нові виплати до пенсії?

Йдеться про багатодітних матерів або батьків, які виховали до шестирічного віку щонайменше п'ятьох дітей. Згідно із законом "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", вони мають право на щомісячну надбавку, яка стартує від 35% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, про що повідомляє Пенсійний фонд України.

Розмір фінансового бонусу безпосередньо залежить від кількості дітей та актуального прожиткового мінімуму, який цьогоріч становить 2 595 гривень. Відтак, за п'ятьох дітей держава доплачує 908 гривень на місяць.

Довідково: За кожну наступну дитину виплата зростає на 1%. Наприклад, за шістьох дітей нарахують 934 гривні, за сімох – 960 гривень, а матері десятьох і більше дітей отримають максимальні 40%, що дорівнює 1 038 гривням.

Ця сума додається до будь-якого виду пенсії: за віком, по інвалідності чи за вислугу років.

Чи зберігаються гроші у разі втрати годувальника?

Закон захищає родини навіть після смерті пенсіонера, який мав право на такі виплати. Якщо в сім'ї залишається один непрацездатний член, йому автоматично перерахують 70% від суми надбавки. Коли ж таких утриманців двоє або більше, держава виплачуватиме їм 90% від відповідної доплати.

Нагадаємо, що це не єдина можливість збільшити свої доходи. Як вже повідомлялося раніше, пенсіонери, які досягли поважного віку, мають право на автоматичні вікові надбавки.

Зокрема, після 70 років українцям щомісяця доплачують до 300 гривень, після 75 років ця сума зростає до 456 гривень, а перетнувши межу у 80 років, пенсіонер отримуватиме 570 гривень.