Кому нараховується надбавка до пенсії на догляд

Частина соціальної політики уряду спрямована на підтримку людей похилого віку. Українські пенсіонери можуть отримати додаткові виплати у вигляді збільшення пенсії.

Хто має право на надбавку на догляд

Самотні пенсіонери віком від 80 років, які за станом здоров’я потребують постійного стороннього догляду, можуть оформити щомісячну доплату до пенсії. Нині її розмір становить 944 гривні або 40% від прожиткового мінімуму осіб, які втратили працездатність

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! У 2024 році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність складає 2 361 гривню.

Для того, щоб оформити доплату, треба написати заяву до органів соцзахисту або Пенсійного фонду. До заяви необхідно також додати наступні документи:

висновок лікарсько-консультативної комісії, в якому зазначено, що заявник потребує постійного стороннього догляду;

паспорт;

ідентифікаційний код.

Доплати за віком

Варто зазначити, що з 70 років пенсіонери мають право на доплату за віком. Вікова доплата додається до пенсії автоматично, і її розмір залежить від віку пенсіонера. З часом надбавка зростає: