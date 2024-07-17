Які зараз пенсії мають українці

Зараз в Україні проживає орієнтовно 10,3 мільйона пенсіонерів. Більшість з них отримує пенсії за віком – 72,92% громадян.

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Також українці отримують пенсію:

по інвалідності;

за втратою годувальника;

за вислугою років тощо.

Протягом року пенсії більшості українців зросли. Розмір виплат пенсіонерів станом на 1 липня цього року такий:

виплати до 3 000 гривень отримують 26,14% пенсіонерів;

від 3 001 до 4 000 гривень – 17,32% пенсіонерів;

від 4 001 до 5 000 гривень – 18,59% пенсіонерів;

від 5 001 до 10 000 гривень – 25,47% пенсіонерів;

понад 10 000 гривень – 12,48% пенсіонерів.

Зауважте! Середня пенсія українців складає 5 816,62 гривні. У працюючих пенсіонерів цей показник сягнув 6 216,20 гривень.