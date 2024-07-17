Какие сейчас пенсии имеют украинцы
Сейчас в Украине проживает ориентировочно 10,3 миллиона пенсионеров. Большинство из них получает пенсии по возрасту – 72,92% граждан.
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Также украинцы получают пенсию:
- по инвалидности;
- по потере кормильца;
- по выслуге лет и так далее.
В течение года пенсии большинства украинцев выросли. Размер выплат пенсионеров по состоянию на 1 июля этого года таков:
- выплаты до 3 000 гривен получают 26,14% пенсионеров;
- от 3 001 до 4 000 гривен – 17,32% пенсионеров;
- от 4 001 до 5 000 гривен – 18,59% пенсионеров;
- от 5 001 до 10 000 гривен – 25,47% пенсионеров;
- более 10 000 гривен – 12,48% пенсионеров.