Какими будут суммы в платежках за свет в июле

Директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев отметил, что в среднем потребители остаются без электричества 12 часов в сутки. Соответственно, потребление света в любом случае будет меньше, однако объемы потребления электроэнергии могут очень отличаться.

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У моих знакомых в прошлом месяце объемы потребления были вдвое меньше, чем раньше. У некоторых может быть другая ситуация. Она не одинакова для всех потребителей. Относительно сумм в платежках, думаю, в результате они будут примерно такими же, как были до повышения цен,

– отметил Рябцев.

Он отметил, что отключение электроэнергии в любом случае вызвали "вынужденную экономию".

Напомним! С начала июня в Украине значительно повысили тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей: теперь он составляет 4,32 гривны за киловатт. Как отметили в Министерстве энергетики Украины, ожидается, что средний счет вырастет на 285 гривен.