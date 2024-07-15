Кому начислят пеню
Киевлянам начнут начислять пеню за несвоевременную уплату коммунальных платежей. По состоянию на теперь, жители столицы задолжали около 7,4 миллиарда гривен.
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В столице около миллиона лицевых счетов, из которых 160 тысяч длительное время накапливают задолженность и не обращаются по поводу реструктуризации. Почти 4,5 миллиарда долга приходится именно на эти 16%. Около 10% абонентов не осуществили никакой оплаты за потребленные услуги за весь прошлый отопительный сезон 2023 – 2024 годов
За что больше всего задолжали киевляне:
- 6,2 миллиарда гривен составляют долги за горячее водоснабжение и отопление;
- 1,2 миллиарда гривен – за водоснабжение и водоотвод холодной воды.