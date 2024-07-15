Кому начислят пеню

Киевлянам начнут начислять пеню за несвоевременную уплату коммунальных платежей. По состоянию на теперь, жители столицы задолжали около 7,4 миллиарда гривен.

Читайте также Ядерное возрождение: Италия рассматривает восстановление АЭС после длительной остановки

    Константин Лопатин

    Директор подразделения "Энергосбыт" КП Киевтеплоэнерго

    В столице около миллиона лицевых счетов, из которых 160 тысяч длительное время накапливают задолженность и не обращаются по поводу реструктуризации. Почти 4,5 миллиарда долга приходится именно на эти 16%. Около 10% абонентов не осуществили никакой оплаты за потребленные услуги за весь прошлый отопительный сезон 2023 – 2024 годов

    За что больше всего задолжали киевляне:

    • 6,2 миллиарда гривен составляют долги за горячее водоснабжение и отопление;
    • 1,2 миллиарда гривен – за водоснабжение и водоотвод холодной воды.