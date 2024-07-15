Кому нарахують пеню
Киянам почнуть нараховувати пеню за несвоєчасну сплату комунальних платежів. Станом на тепер, жителі столиці заборгували близько 7,4 мільярда гривень.
Читайте також Ядерне відродження: Італія розглядає відновлення АЕС після тривалої зупинки
У столиці близько мільйона особових рахунків, з яких 160 тисяч тривалий час накопичують заборгованість і не звертаються з приводу реструктуризації. Майже 4,5 мільярди боргу припадає саме на ці 16%. Близько 10% абонентів не здійснили жодної оплати за спожиті послуги за весь минулий опалювальний сезон 2023 – 2024 років
За що найбільше заборгували кияни:
- 6,2 мільярда гривень складають борги за гаряче водопостачання та опалення;
- 1,2 мільярда гривень – за водопостачання та водовідведення холодної води.