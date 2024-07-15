Інвестування в модульні ядерні реактори

За словами міністра навколишнього середовища та енергетичної безпеки Джільберто Пічетто, до 2050 року атомна енергетика має забезпечувати щонайменше 11% від загального споживання електроенергії в країні. Отже, для забезпечення безперервного постачання чистої енергії Рим пропонує встановити квоту на використання ядерної енергії.

Читайте також: У Китаї б'ють на сполох через фінансові установи, які скуповують облігації

Пічетто відзначив, що відновлювані технології, такі як сонячна і вітрова енергетика, не забезпечують необхідної надійності. У зв'язку з цим, італійська влада планує прийняти законодавство, що сприятиме інвестуванню в малі модульні ядерні реактори, які можуть бути готові до експлуатації протягом 10 років.

Нагадаємо! Перезапуск ядерної енергетики в країні був ініціативою колишнього прем’єр-міністра Сільвіо Берлусконі, який прийняв відповідний закон і уклав контракти на будівництво нових реакторів. Однак, на референдумі 2011 року 90% італійців відмовились від таких планів.