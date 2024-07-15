Инвестирование в модульные ядерные реакторы
По словам министра окружающей среды и энергетической безопасности Джильберто Пичетто, к 2050 году атомная энергетика должна обеспечивать не менее 11% от общего потребления электроэнергии в стране. Итак, для обеспечения непрерывного снабжения чистой энергии Рим предлагает установить квоту на использование ядерной энергии.
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Пичетто отметил, что возобновляемые технологии, такие как солнечная и ветровая энергетика, не обеспечивают необходимой надежности. В связи с этим, итальянские власти планируют принять законодательство, способствующее инвестированию в малые модульные ядерные реакторы, которые могут быть готовы к эксплуатации в течение 10 лет.