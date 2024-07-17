Кто имеет право на надбавку на уход

Одинокие пенсионеры в возрасте от 80 лет, которые по состоянию здоровья нуждаются в постоянном постороннем уходе, могут оформить ежемесячную доплату к пенсии. Сейчас ее размер составляет 944 гривны или 40% от прожиточного минимума лиц, утративших трудоспособность

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Обратите внимание! В 2024 году прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность составляет 2 361 гривну.

Для того чтобы оформить доплату, надо написать заявление в органы соцзащиты или Пенсионного фонда. К заявлению необходимо также приложить следующие документы:

заключение врачебно-консультативной комиссии, в котором указано, что заявитель нуждается в постоянном постороннем уходе;

паспорт;

идентификационный код.

Доплаты по возрасту

Стоит отметить, что с 70 лет пенсионеры имеют право на доплату по возрасту. Возрастная доплата добавляется к пенсии автоматически, и ее размер зависит от возраста пенсионера. Со временем надбавка растет: