Плюс 3600 гривень до пенсії: кому держава додасть грошей без заяв

Українська система соціального забезпечення ховає чимало приємних фінансових сюрпризів для людей поважного віку. Проте для того, щоб ці кошти почали стабільно надходити на банківську картку, доведеться відповідати кільком суворим критеріям.

Кому автоматично нарахують додаткові кошти

Одразу після досягнення 70-річного віку українцям встановлюють щомісячну доплату, яка за рік приносить додаткові 3600 гривень до родинного бюджету. Ця державна програма підтримки старших вікових груп працює безперебійно та не вимагає особистих звернень, про що пише Пенсійний фонд.

З кожним ювілеєм сума у вашому гаманці зростає. У 75 років надбавка збільшується до 456 гривень на місяць, що вже включає попередню виплату. А коли пенсіонер святкує 80-річчя, держава фіксує загальну вікову доплату на рівні 570 гривень щомісяця.

Які існують жорсткі обмеження щодо доплати

Гроші нараховуються абсолютно автоматично, тому оббивати пороги державних установ не доведеться. Однак головна вимога системи полягає в тому, що загальний розмір вашої пенсії з усіма можливими надбавками не повинен перевищувати 10 340 гривень.

Якщо після нарахування надбавки цей рівень перевищується, її розмір пропорційно коригується. Також варто пам'ятати, що працюючі пенсіонери не зможуть отримувати ці кошти до моменту офіційного припинення трудової діяльності.

За що ще можна отримати солідні надбавки

Законодавство передбачає й інші шляхи збільшення доходів, які допоможуть захистити заощадження. Наприклад, самотні пенсіонери віком понад 80 років, які потребують постійного стороннього догляду, мають право на щомісячну компенсацію близько 1000 гривень.

Крім того, за кожен рік понаднормового страхового стажу передбачені додаткові виплати. Залежно від індивідуальних показників, такі бонуси в середньому можуть сягати до 700 гривень на місяць, що є суттєвою підтримкою.

Що відомо про інші бонуси та передісторію виплат

Як вже повідомлялося раніше, українська пенсійна система має розгалужену мережу вузькопрофільних доплат.

Зокрема, пенсіонери зі статусом учасника бойових дій отримують щомісячну надбавку у розмірі 25% від прожиткового мінімуму, що зараз становить 648 гривень. При цьому їхня мінімальна пенсійна виплата не може бути нижчою за 6197 гривень.