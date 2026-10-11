Пенсія може бути на 20% більшою: кому держава передбачила надбавку

Держава передбачила особливий фінансовий бонус для громадян, які проживають у специфічних географічних умовах. Проте для збереження цих коштів доведеться суворо дотримуватися низки правил щодо перетину кордону.

Кому саме нарахують до пенсії 20%

Йдеться про спеціальну надбавку у розмірі 20% до основної суми пенсії чи соціальної допомоги, яка надається за проживання, роботу або навчання у гірській місцевості.

У 2026 році право на такі виплати мають не лише місцеві жителі, але й внутрішньо переміщені особи, про що повідомляє "Юридичний порадник для ВПО".

Які умови отримання та хто ще у списку

Щоб гроші стабільно надходили на картку, пенсіонер повинен проживати або працювати в гірському населеному пункті щонайменше 6 місяців. Крім того, не можна сплачувати Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) в іншому місті, хіба що людина фактично залишається жити в горах.

Цей фінансовий бонус стосується не лише літніх людей. Доплату у 20% також нараховують до виплат для сімей з дітьми, одиноким матерям, дітям, чиї батьки ухиляються від аліментів, та навіть студентам, які отримують стипендію.

Зауважте! Повторне затвердження цієї норми закріплене постановою Кабміну від 18 лютого 2026 року № 225.

Чому виплату можуть раптово скасувати

Держава суворо контролює цільове використання коштів, тому надбавку легко втратити через тривалі поїздки. Якщо особа перебуває за кордоном понад 60 днів поспіль протягом останніх трьох місяців, фінансування припиняється.

Винятком є лише наявність документального підтвердження поважної причини, наприклад, офіційного відрядження або проходження медичної реабілітації.

Які ще надбавки існують для українців

Нагадаємо, що українська пенсійна система передбачає й інші вагомі бонуси, які автоматично збільшують щомісячний дохід.

Зокрема, після досягнення 70-річного віку пенсіонерам призначають щомісячну компенсацію у розмірі до 300 гривень, після 75 років – до 456 гривень, а старшим за 80 років – до 570 гривень.

Також одинокі люди віком від 80 років, які потребують постійного стороннього догляду, мають право на соціальну допомогу.