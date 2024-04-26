Надбавка за понаднормовий стаж у 2024 році: хто її може отримати

Українські пенсіонери зі стажем, що перевищує встановлену норму, мають право на отримання доплати. У 2024 році розмір доплати зріс через збільшення прожиткового мінімуму.

Хто має право на отримання доплати

Згідно з законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", право на отримання доплати за додатковий стаж мають чоловіки за наявності понад 35 років стажу, та жінки зі стажем у понад 30 років.

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Такі доплати призначаються пенсіонерам, які отримують пенсію за віком. Вони розраховуються за кожен рік роботи, виконаний понад законодавчо необхідний мінімум. Наприклад, якщо пенсіонер має п'ять додаткових років стажу, його доплата складе 118,05 гривні.

Як здійснюється перерахунок

Зафіксоване збільшення прожиткового мінімуму з 2 093 гривень до 2 361 гривні призвело до зростання розміру доплати з 20,93 гривні до 23,61 гривні.

Доплата обчислюється на основі прожиткового мінімуму, тобто якщо розмір пенсії пенсіонера перевищує цей мінімум. Якщо ж пенсія нижча за мінімальну виплату, розмір доплати буде пропорційно менший.

Доплата працюючим пенсіонерам за стаж понад встановлену норму буде перерахована лише після їхнього звільнення. Це означає, що будь-які зміни в прожитковому мінімумі, які впливають на розмір доплати, застосовуватимуться після того, як вони припинять свою трудову діяльність.

Нагадаємо, що перерахунок виплат працюючих пенсіонерів розпочався з 1 квітня. Однак, виплати цих осіб можуть зрости аж у червні. Перерахунок стосується лише тих осіб, хто набув щонайменше 24 місяці стажу. Оскільки надбавка за кожен новонабутий рік становить 23,61 гривні, розуміємо, що мінімальна доплата складатиме 47,22 гривні.