Якщо немає кому доглядати: кому доплачуватимуть понад 800 гривень до пенсії

Пенсіонери, за якими немає кому доглядати, можуть розраховувати на допомогу від держави. Проте отримають її не усі, а лише ті, хто відповідають певним умовам.

Хто може отримати додаткові 800 гривень

Пенсіонерам, які потребують постійного догляду, але не отримують його, держава виплачує 837 гривень щомісяця.

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Аби отримати цю надбавку треба відповідати таким критеріям:

досягти 80 років і більше;

самостійно проживати;

потребувати постійного стороннього догляду за станом здоров’я;

отримувати пенсію за віком.

Як оформити таку доплату

Якщо особа отримує пенсію по інвалідності, він не зможе оформити собі таку допомогу.

Розмір виплати відповідає 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність. Тож у 2024 році цілком ймовірно, що сума допомоги зросте, а поки вона складає 837 гривень.

Окрім заяви на оформлення, потрібно подати такі документи:

висновок лікарсько-консультативної комісії в якому зазначено, що заявник потребує постійного стороннього догляду;

паспорт;

ідентифікаційний номер;

витяг з ПФУ про те, що пенсіонер не отримує надбавки з догляду до пенсії.

Яку надбавку до пенсії можуть отримати геть усі

Після досягнення певного віку, пенсіонеру автоматично призначать надбавки до виплат за віком. Вони виглядають наступним чином: