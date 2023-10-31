Хто може отримати додаткові 800 гривень
Пенсіонерам, які потребують постійного догляду, але не отримують його, держава виплачує 837 гривень щомісяця.
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Аби отримати цю надбавку треба відповідати таким критеріям:
- досягти 80 років і більше;
- самостійно проживати;
- потребувати постійного стороннього догляду за станом здоров’я;
- отримувати пенсію за віком.
Як оформити таку доплату
Розмір виплати відповідає 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність. Тож у 2024 році цілком ймовірно, що сума допомоги зросте, а поки вона складає 837 гривень.
Окрім заяви на оформлення, потрібно подати такі документи:
- висновок лікарсько-консультативної комісії в якому зазначено, що заявник потребує постійного стороннього догляду;
- паспорт;
- ідентифікаційний номер;
- витяг з ПФУ про те, що пенсіонер не отримує надбавки з догляду до пенсії.
Яку надбавку до пенсії можуть отримати геть усі
Після досягнення певного віку, пенсіонеру автоматично призначать надбавки до виплат за віком. Вони виглядають наступним чином:
- 300 гривень – для пенсіонерів віком 70 – 74 роки;
- 456 гривень – для пенсіонерів віком 75 – 79 років;
- 570 гривень – для пенсіонерів віком від 80 років.