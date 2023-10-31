Хто може отримати додаткові 800 гривень

Пенсіонерам, які потребують постійного догляду, але не отримують його, держава виплачує 837 гривень щомісяця.

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Аби отримати цю надбавку треба відповідати таким критеріям:

досягти 80 років і більше;

самостійно проживати;

потребувати постійного стороннього догляду за станом здоров’я;

отримувати пенсію за віком.

Зверніть увагу! Якщо особа отримує пенсію по інвалідності, він не зможе оформити собі таку допомогу.

Як оформити таку доплату

Розмір виплати відповідає 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність. Тож у 2024 році цілком ймовірно, що сума допомоги зросте, а поки вона складає 837 гривень.

Окрім заяви на оформлення, потрібно подати такі документи:

висновок лікарсько-консультативної комісії в якому зазначено, що заявник потребує постійного стороннього догляду;

паспорт;

ідентифікаційний номер;

витяг з ПФУ про те, що пенсіонер не отримує надбавки з догляду до пенсії.

Яку надбавку до пенсії можуть отримати геть усі

Після досягнення певного віку, пенсіонеру автоматично призначать надбавки до виплат за віком. Вони виглядають наступним чином: