Хто може отримати додаткові 800 гривень

Пенсіонерам, які потребують постійного догляду, але не отримують його, держава виплачує 837 гривень щомісяця.

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Аби отримати цю надбавку треба відповідати таким критеріям:

  • досягти 80 років і більше;
  • самостійно проживати;
  • потребувати постійного стороннього догляду за станом здоров’я;
  • отримувати пенсію за віком.

Як оформити таку доплату

Розмір виплати відповідає 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність. Тож у 2024 році цілком ймовірно, що сума допомоги зросте, а поки вона складає 837 гривень.

Окрім заяви на оформлення, потрібно подати такі документи:

  • висновок лікарсько-консультативної комісії в якому зазначено, що заявник потребує постійного стороннього догляду;
  • паспорт;
  • ідентифікаційний номер;
  • витяг з ПФУ про те, що пенсіонер не отримує надбавки з догляду до пенсії.

Яку надбавку до пенсії можуть отримати геть усі

Після досягнення певного віку, пенсіонеру автоматично призначать надбавки до виплат за віком. Вони виглядають наступним чином:

  • 300 гривень – для пенсіонерів віком 70 – 74 роки;
  • 456 гривень – для пенсіонерів віком 75 – 79 років;
  • 570 гривень – для пенсіонерів віком від 80 років.