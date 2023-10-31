Кто может получить дополнительные 800 гривен

Пенсионерам, нуждающимся в постоянном уходе, но не получающим его, государство выплачивает 837 гривен ежемесячно.

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Чтобы получить эту надбавку, нужно соответствовать следующим критериям:

достичь 80 лет и старше;

самостоятельно проживать;

нуждаться в постоянном постороннем уходе за состоянием здоровья;

получать пенсию по возрасту.

Обратите внимание! Если человек получает пенсию по инвалидности, он не сможет оформить себе такую помощь.

Как оформить такую доплату

Размер выплаты соответствует 40% от прожиточного минимума лицам, потерявшим трудоспособность. Поэтому в 2024 году вполне вероятно, что сумма пособия вырастет, а пока она составляет 837 гривен.

Кроме заявления на оформление, необходимо подать следующие документы:

заключение врачебно-консультативной комиссии, в котором указано, что заявитель нуждается в постоянном постороннем уходе;

паспорт;

идентификационный номер;

выписка из ПФУ о том, что пенсионер не получает надбавки по уходу к пенсии.

Какую надбавку к пенсии могут получить все

По достижении определенного возраста, пенсионеру автоматически назначат надбавки к выплатам по возрасту. Они выглядят следующим образом: