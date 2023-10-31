Кто больше не будет получать пенсию

Практика упразднения пенсионных выплат существует не первый год. В эфире телемарафона заместитель министра – Дарья Марчак объяснила, кого именно будут касаться ограничения, сообщает 24 Канал.

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Дарья Марчак Заместитель министра социальной политики Я хотела бы всех успокоить и сказать, что на самом деле механизм работает уже давно, много лет, и это постоянная практика того, как работает система социальных выплат и пенсий. А сейчас мы наоборот работаем над тем, чтобы ослабить и сделать этот механизм более простым и адаптированным для тех граждан, которые находятся за границей или в зоне боевых действий и у которых есть проблемы с реализацией этого механизма.

Согласно действующему законодательству, если пенсионер не совершал никаких действий со своим счетом в течение последних 6 месяцев, его выплаты будут автоматически прекращены. Однако эти средства не исчезают, они хранятся на счетах ПФУ до окончательного выяснения ситуации. К примеру, к моменту повторной идентификации гражданина либо официального признания его погибели.

Мы не знаем, что с этим человеком могло произойти, и чтобы деньги плательщиков ЕСВ не платили таким образом, что они просто лежат и не используются никем, еще несколько лет назад был введен этот механизм.

– разъясняет Марчак

Как восстановить пенсионные выплаты

Если отмена выплат состоялась несанкционированной, гражданин может их себе вернуть. Для этого нужно пройти идентификацию. Чтобы это сделать, необходимо обратиться в ПФУ.

Верификацию можно осуществить как онлайн, так и офлайн. Если лицо находится за границей, это можно сделать в консульстве.