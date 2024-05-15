Перерахунок виплат у квітні: чому пенсії так і не підвищили

Велика індексація пенсій відбулася у березні. У квітні розпочався перерахунок виплат працюючих пенсіонерів.

Кого стосується перерахунок

Запланований перерахунок стосується пенсіонерів, які продовжили працювати, попри вихід на пенсію. Головною умовою є те, що вони встигли набути щонайменше 2 роки стажу, після останнього перерахунку.

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З 1 квітня пенсії автоматично перерахують пенсіонерам, які після призначення / попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2024 року набули 24 місяці страхового стажу, або які відпрацювали менше ніж 24 місяців, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Пенсіонери, які вийшли на пенсію за вислугою років також можуть отримати надбавку за новонабутий стаж. Виплати таких осіб підпадають під перерахунок, якщо вони досягли пенсійного віку.

Чому надбавки не надали у квітні

Зараз українці можуть вийти на пенсію після 60 років.

Попри те, що перерахунок розпочався у квітні, надбавки нададуть пенсіонерам уже у червні. При цьому, доплати за попередні місяці (з 1 квітня) будуть компенсовані.

Перерахунок буде проведено після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за І квартал 2024 року (строк подачі звітів – до 10 травня). Тобто орієнтовно в червні пенсіонери, яким буде проведено перерахунок, отримають збільшені розміри пенсійних виплат,

– повідомляють у ПФУ.

Розмір доплати за кожен рік новонабутого стажу зараз – 23,61 гривні. Надбавка, яку отримає пенсіонер вираховується індивідуально, зважаючи на його актуальні дані.