Енергетична інфраструктура країни-агресорки зазнала безпрецедентних руйнувань через нову хвилю атак. Це вже спровокувало дефіцит пального на внутрішньому ринку та поставило під загрозу експортні контракти.

Чому російські заводи масово зупиняють роботу

Українські безпілотники скоротили обсяги переробки сирої нафти в Росії на 45% з кінця жовтня. Наразі роботу призупинили або повністю зупинили 15 із 35 найбільших нафтопереробних заводів країни-агресорки, про що пише Reuters.

Росія вже стикається з гострою нестачею пального в окремих регіонах, а її експортні можливості суттєво обмежені через удари по портах. Зниження обсягів переробки не лише б'є по бюджету Кремля, але й може вплинути на світові ринки, зокрема ускладнити постачання дизеля до США. За оцінками експертів, щоденна переробка впала з понад 700 тисяч тонн наприкінці жовтня до близько 400 тисяч тонн зараз.

Які ключові підприємства ворога постраждали найбільше

Загальна номінальна потужність російських НПЗ, які потрапили під удар, становить близько 500 тисяч тонн на добу. Це еквівалентно 54% від загальної потужності первинної переробки в Росії. Серед найбільших постраждалих об'єктів опинилися заводи в Рязані, Ярославлі, Кірішах та Поволжі.

Нагадаємо, що в жовтні з'являлася інформація про можливе енергетичне перемир'я між Києвом та Москвою, проте офіційного підтвердження цьому не було. Після короткого затишшя війна в повітрі лише посилилася: Україна масштабувала атаки дронами у відповідь на постійний ракетний терор з боку Росії. Цього тижня українські сили також успішно вразили стратегічно важливий міст, здійснивши одну з наймасштабніших нічних атак з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.