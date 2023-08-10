Щоб це не стало тягарем для населення: уряд розробляє план введення накопичувальної пенсії

У Мінсоцполітики повідомили, що нині працює активний розрахунок того, як краще запровадити накопичувальну пенсію в Україні. Результати очікуються до кінця року.

Що буде з накопичувальними пенсіями

Оксана Жолнович розповіла, що солідарна пенсія має покривати певний відсоток аби людина на пенсії жила на тому рівні, до якого вона звикла. Наприклад, якщо людина пропрацювала 30 – 35 років, то 40% середнього заробітку мають становити її виплати.

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Оксана Жолнович Міністерка соціальної політики Ми зараз пропрацьовуємо навіть більший відсоток, щоб солідарна і накопичувальна частини перевищували 40% заробітку. Це складні обрахунки, бо на 11 мільйонів пенсіонерів в Україні приблизно 13 мільйонів людей, котрі сплачують соціальні внески. Тож щоб пенсіонер отримував 6 – 7 чи 10 тисяч гривень, його "візаві", який працює, має сплатити трохи більше ніж 10 тисяч гривень соціального внеску. Мало хто в Україні сплачує такий великий ЄСВ. Тож необхідний ресурс треба шукати деінде, і ми зараз над цим працюємо.

Також вона додала, що існує питання соціальної справедливості, адже нинішня формула розрахунку дуже знижує реальну вартість заробітку.

Наприклад у 2000 році хорошою пенсією в співвідношенні до середньої зарплати була сума 300 гривень, а зараз разом з індексацією це надзвичайно малі гроші.

Зараз працюємо над тим, щоб кожна людина мала чіткий алгоритм нарахування пенсії з огляду на відпрацьований стаж та сплачені внески. І щоб цей алгоритм був завжди прив'язаний до якихось базових величин,

– пояснила вона.

Міністерка виділила три основні мети на сьогодні:

зробити все так, щоб не збільшувати навантаження на працівника та роботодавця (тому перший час частину витрат візьме на себе держава);

спрощення процесу адміністрування;

розробка надійних механізмів інвестування.

Жолнович додала, що до кінця 2023 року міністерство уже має вийти на конкретний результат.

Що буде з субсидіями на опалювальний сезон

Також Оксана Жолнович заявила, що йде активна підготовка до опалювального сезону, зокрема і у сфері субсидій.

Вони обов'язково будуть. Це наша пріоритетна допомога. Зараз повністю цифровізуємо цю послугу. З грудня таку допомогу можна буде оформити в "Дії" в один клік. Влітку відбулося підвищення цін на енергоресурси, тому ми розуміємо, що збільшиться кількість людей, які потребуватимуть такої послуги. І ми готуємося до цього,

– зауважила вона.

Субсидію собі може оформити як власник приміщення, так і його орендар або ВПО, що там проживає.