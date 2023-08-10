Чтобы это не стало обузой для населения: правительство разрабатывает план введения накопительной пенсии

В Минсоцполитики сообщили, что сейчас работает активный расчет того, как лучше ввести накопительную пенсию в Украине. Результаты ожидаются до конца года.

Что будет с накопительными пенсиями

Оксана Жолнович рассказала, что солидарная пенсия должна покрывать определенный процент, чтобы человек на пенсии жил на том уровне, к которому он привык. Например, если человек проработал 30–35 лет, то 40% среднего заработка должны составлять его выплаты.

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Оксана Жолнович Министр социальной политики Мы сейчас прорабатываем даже больший процент, чтобы солидарная и накопительная часть превышала 40% заработка. Это сложные обсчеты, потому что на 11 миллионов пенсионеров в Украине примерно 13 миллионов человек, уплачивающих социальные взносы. Поэтому чтобы пенсионер получал 6–7 или 10 тысяч гривен, его "визави", который работает, должен оплатить чуть более 10 тысяч гривен социального взноса. Мало кто в Украине платит такой большой ЕСВ. Поэтому необходимый ресурс нужно искать в другом месте, и мы сейчас над этим работаем.

Также она добавила, что существует вопрос социальной справедливости, ведь нынешняя формула расчета очень снижает реальную стоимость заработка.

Например, в 2000 году хорошей пенсией в соотношении к средней зарплате была сумма 300 гривен, а сейчас вместе с индексацией это очень малые деньги.

Сейчас работаем над тем, чтобы каждый человек имел четкий алгоритм начисления пенсии с учетом отработанного стажа и уплаченных взносов. И чтобы этот алгоритм был всегда привязан к каким-то базовым величинам,

– объяснила она.

Министр выделила три основные цели на сегодняшний день:

сделать все так, чтобы не увеличивать нагрузку на работника и работодателя (поэтому первое время часть расходов возьмет на себя государство);

упрощение процесса администрирования;

разработка надежных механизмов инвестирования

Жолнович добавила, что к концу 2023 года министерство уже должно выйти на конкретный результат.

Что будет с субсидиями на отопительный сезон

Также Оксана Жолнович заявила, что идет активная подготовка к отопительному сезону, в том числе и в сфере субсидий.

Они обязательно будут. Это наша приоритетная помощь. Сейчас полностью цифровизируем эту услугу. С декабря такую помощь можно будет оформить в "Дие" в один клик. Летом произошло повышение цен на энергоресурсы, поэтому мы понимаем, что увеличится количество людей, нуждающихся в такой услуге. И мы готовимся к этому,

– заметила она.

Субсидию себе может оформить как владелец помещения, так и его арендатор или проживающее там ВПЛ.