Кто может выйти на пенсию раньше

Некоторые категории пенсионеров могут уйти на заслуженный отдых раньше. В первую очередь речь идет о рабочих учебных заведений и здравоохранения. Люди, работавшие по этим специальностям, имеют право выйти на пенсию даже в 45 лет, главное иметь достаточное количество стажа.

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Также право уйти на пенсию раньше имеют:

государственные служащие;

ученые;

работники органов местного самоуправления;

коммунальщики.

Обратите внимание! Работники медицинской сферы получают пенсию за выслугу лет исключительно при увольнении с работы. Если пенсионер снова трудоустроен, выплаты аннулируются до тех пор, пока он не прекратит работать.

Какие пенсии в Украине сейчас

Последняя индексация пенсий в Украине прошла в марте 2023 года. Тогда значительное количество пенсионеров получили увеличение минимального размера выплат с 2 100 гривен до 2 520 гривен. Однако такие реформы затронули не все.

Правительство отмечает, что в этом году перерасчетов больше не будет. Однако в июле повышение размера пенсий получили:

ученые – 422 гривны;

граждане со статусом народного депутата Украины – 1 450 гривен;

госслужащие – 1 046 гривен;

бывшие работники органов местного самоуправления – 634 гривны.

Перерасчет большинства надбавок для пенсионеров происходит при изменении прожиточного минимума. На эти изменения стаж не влияет.