Кто получил денежную помощь в 2023 году
С начала 2023 украинцам выплатили 256,6 миллиарда гривен денежной помощи. Эта сумма включает в себя пенсии и доплаты для украинцев, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Только в июле государство потратило в помощь льготникам 35 миллиардов гривен.
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Какие выплаты получили украинцы с января по июль 2023 года:
- 158,6 миллиарда гривен – были потрачены на пенсионные выплаты, надбавки к пенсии;
- 60,8 миллиарда гривен – пошли на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства;
- 30,7 миллиарда гривен – субсидии и поддержка малообеспеченных семей;
- 14,2 миллиарда гривен – социальная защита семьи и детей;
- 1,3 миллиарда гривен – помощь лицам с инвалидностью.
Какие денежные выплаты могут получить украинцы
Граждане Украины имеют право получать льготы при определенных обстоятельствах. Самые распространенные виды социальной помощи:
- Субсидии
На такое пособие могут рассчитывать малообеспеченные семьи, которые самостоятельно не могут оплатить коммунальные услуги. Размер таких выплат в среднем составляет 350 – 400 гривен.
- Пенсии по инвалидности
Сумма этих выплат зависит от личных событий: состояния здоровья, условий получения инвалидности, возраста.
Размер пенсии по инвалидности:
- 100% пенсии по возрасту – для лиц с инвалидностью I группы;
- 90% – II группы;
- 50% – ІІІ группы.
На сумму этих выплат также влияет период установления инвалидности до 60 лет. В будущем он засчитывается как страховой стаж.
- Пенсия по потере кормильца
Сумма рассчитывается индивидуально и равно:
- 50% от пенсии по возрасту, назначенной умершему кормильцу – если в семье 1 нетрудоспособное лицо;
- 100% – если в семье 2 и более нетрудоспособных лиц.
Когда в семье несколько претендентов на указанные выплаты, деньги распределяются между ними в равных долях.
- Помощь ВПО
Люди, вынужденные стать переселенцами, имеют право на получение таких выплат:
- 2000 гривен – взрослые от 18 лет;
- 3000 гривен – дети до 18 лет и лица с инвалидностью.
Чтобы узнать, можете ли вы получить помощь от государства, обратитесь в ближайшее отделение Управления социальной защиты в вашем регионе.