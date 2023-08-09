Кто получил денежную помощь в 2023 году

С начала 2023 украинцам выплатили 256,6 миллиарда гривен денежной помощи. Эта сумма включает в себя пенсии и доплаты для украинцев, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Только в июле государство потратило в помощь льготникам 35 миллиардов гривен.

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Какие выплаты получили украинцы с января по июль 2023 года:

158,6 миллиарда гривен – были потрачены на пенсионные выплаты, надбавки к пенсии;

60,8 миллиарда гривен – пошли на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства;

30,7 миллиарда гривен – субсидии и поддержка малообеспеченных семей;

14,2 миллиарда гривен – социальная защита семьи и детей;

1,3 миллиарда гривен – помощь лицам с инвалидностью.

Напомним! В настоящее время в Украине проживает 10,6 миллиона пенсионеров. Минимальный размер выплат для некоторых из них составляет 2100 гривен.

Какие денежные выплаты могут получить украинцы

Граждане Украины имеют право получать льготы при определенных обстоятельствах. Самые распространенные виды социальной помощи:

Субсидии

На такое пособие могут рассчитывать малообеспеченные семьи, которые самостоятельно не могут оплатить коммунальные услуги. Размер таких выплат в среднем составляет 350 – 400 гривен.

Пенсии по инвалидности

Сумма этих выплат зависит от личных событий: состояния здоровья, условий получения инвалидности, возраста.

Размер пенсии по инвалидности:

100% пенсии по возрасту – для лиц с инвалидностью I группы;

90% – II группы;

50% – ІІІ группы.

На сумму этих выплат также влияет период установления инвалидности до 60 лет. В будущем он засчитывается как страховой стаж.

Пенсия по потере кормильца

Сумма рассчитывается индивидуально и равно:

50% от пенсии по возрасту, назначенной умершему кормильцу – если в семье 1 нетрудоспособное лицо;

100% – если в семье 2 и более нетрудоспособных лиц.

Когда в семье несколько претендентов на указанные выплаты, деньги распределяются между ними в равных долях.

Помощь ВПО

Люди, вынужденные стать переселенцами, имеют право на получение таких выплат:

2000 гривен – взрослые от 18 лет;

3000 гривен – дети до 18 лет и лица с инвалидностью.

Чтобы узнать, можете ли вы получить помощь от государства, обратитесь в ближайшее отделение Управления социальной защиты в вашем регионе.