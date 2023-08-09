Кто получил денежную помощь в 2023 году

С начала 2023 украинцам выплатили 256,6 миллиарда гривен денежной помощи. Эта сумма включает в себя пенсии и доплаты для украинцев, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Только в июле государство потратило в помощь льготникам 35 миллиардов гривен.

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Какие выплаты получили украинцы с января по июль 2023 года:

  • 158,6 миллиарда гривен – были потрачены на пенсионные выплаты, надбавки к пенсии;
  • 60,8 миллиарда гривен – пошли на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства;
  • 30,7 миллиарда гривен – субсидии и поддержка малообеспеченных семей;
  • 14,2 миллиарда гривен – социальная защита семьи и детей;
  • 1,3 миллиарда гривен – помощь лицам с инвалидностью.

Какие денежные выплаты могут получить украинцы

Граждане Украины имеют право получать льготы при определенных обстоятельствах. Самые распространенные виды социальной помощи:

  • Субсидии

На такое пособие могут рассчитывать малообеспеченные семьи, которые самостоятельно не могут оплатить коммунальные услуги. Размер таких выплат в среднем составляет 350 – 400 гривен.

  • Пенсии по инвалидности

Сумма этих выплат зависит от личных событий: состояния здоровья, условий получения инвалидности, возраста.

Размер пенсии по инвалидности:

  • 100% пенсии по возрасту – для лиц с инвалидностью I группы;
  • 90% – II группы;
  • 50% – ІІІ группы.

На сумму этих выплат также влияет период установления инвалидности до 60 лет. В будущем он засчитывается как страховой стаж.

  • Пенсия по потере кормильца

Сумма рассчитывается индивидуально и равно:

  • 50% от пенсии по возрасту, назначенной умершему кормильцу – если в семье 1 нетрудоспособное лицо;
  • 100% – если в семье 2 и более нетрудоспособных лиц.

Когда в семье несколько претендентов на указанные выплаты, деньги распределяются между ними в равных долях.

  • Помощь ВПО

Люди, вынужденные стать переселенцами, имеют право на получение таких выплат:

  • 2000 гривен – взрослые от 18 лет;
  • 3000 гривен – дети до 18 лет и лица с инвалидностью.

Чтобы узнать, можете ли вы получить помощь от государства, обратитесь в ближайшее отделение Управления социальной защиты в вашем регионе.