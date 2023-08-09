Хто отримав грошову допомогу у 2023 році
З початку 2023 року українцям виплатили 256,6 мільярда гривень грошової допомоги. Ця сума включає пенсії та доплати для українців, що опинилися у складних життєвих обставинах. Тільки у липні держава витратила на допомогу пільговикам 35 мільярдів гривень.
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Які виплати отримали українці з січня по липень 2023:
- 158,6 мільярда гривень – були витрачені на пенсійні виплати, надбавки до пенсії;
- 60,8 мільярда гривень – пішли на соціальний захист громадян, що потрапили у складні життєві обставини;
- 30,7 мільярда гривень – субсидії та підтримка малозабезпечених сімей;
- 14,2 мільярда гривень – соціальний захист сім'ї та дітей;
- 1,3 мільярда гривень – допомога особам з інвалідністю.
Які грошові виплати можуть отримати україніці
Громадяни України мають право на отримування пільг при певних обставинах. Найпоширеніші види соціальної допомоги:
- Субсидії
На таку грошову допомогу можуть розраховувати малозабезпечені родини, які самостійно не можуть оплатити комунальні послуги. Розмір таких виплат в середньому складає 350 – 400 гривень.
- Пенсії по інвалідності
Сума цих виплат залежить від індивідуальних обставин: сану здоров'я, умов отримання інвалідності, віку.
Розмір пенсії по інвалідності:
- 100% пенсії за віком – для осіб з інвалідністю І групи;
- 90% – ІІ групи;
- 50% – ІІІ групи.
На суму цих виплат також впливає і період встановлення інвалідності до 60 років. У майбутньому він зараховується як страховий стаж.
- Пенсія по втраті годувальника
Сума розраховується індивідуально і дорівнює:
- 50% від пенсії за віком, призначеної померлому годувальнику – якщо у сім'ї 1 непрацездатна особа;
- 100% – якщо в родині 2 і більше непрацездатних осіб.
Коли в родині декілька претендентів на вказані виплати, гроші розподіляються між ними у рівних долях.
- Допомога ВПО
Люди, що були змушені стати переселенцями мають право на отримання таких виплат:
- 2000 гривень – дорослі від 18 років;
- 3000 гривень – діти до 18 років та особи з інвалідністю.
Аби дізнатись чи можете ви отримати допомогу від держави зверніться у найближче відділення Управління соціального захисту у вашому регіоні.