Яка зарплата потрібна для великої пенсії

Щоб отримувати пенсію понад 10 тисяч гривень, потрібно протягом усього трудового стажу мати зарплату у 2,2 раза вищу, ніж середня по країні. У ПФУ пояснили, що це приблизно 40 тисяч гривень на місяць.

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Проте є люди, які отримують спецпенсії, тобто 80% від свого колишнього заробітку, що на 3 рази більше ніж звичайна. ЇЇ отримують особи, які працювали:

народними депутатами;

держслужбовцями;

силовиками високого рангу;

науковцям.

Зверніть увагу! Такі пенсії більше не призначають з травня 2016 року.

Хто в серпні отримає збільшені виплати

Ще у липні відбулася індексація пенсій для людей, які вийшли на відпочинок за спеціальними законами. Їх виплати зросли на суму від 100 до 1 500 гривень.

Орієнтовно сума доплат така:

науковці – 422 гривні;

державні службовці – 1046 гривень;

працівники місцевого самоврядування – 634 гривні;

народні депутати – 1450 гривень.

Проте збільшені виплати, за липень, вони отримають лише у серпні, як і завжди.