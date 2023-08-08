Яка зарплата потрібна для великої пенсії
Щоб отримувати пенсію понад 10 тисяч гривень, потрібно протягом усього трудового стажу мати зарплату у 2,2 раза вищу, ніж середня по країні. У ПФУ пояснили, що це приблизно 40 тисяч гривень на місяць.
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Проте є люди, які отримують спецпенсії, тобто 80% від свого колишнього заробітку, що на 3 рази більше ніж звичайна. ЇЇ отримують особи, які працювали:
- народними депутатами;
- держслужбовцями;
- силовиками високого рангу;
- науковцям.
Хто в серпні отримає збільшені виплати
Ще у липні відбулася індексація пенсій для людей, які вийшли на відпочинок за спеціальними законами. Їх виплати зросли на суму від 100 до 1 500 гривень.
Орієнтовно сума доплат така:
- науковці – 422 гривні;
- державні службовці – 1046 гривень;
- працівники місцевого самоврядування – 634 гривні;
- народні депутати – 1450 гривень.
Проте збільшені виплати, за липень, вони отримають лише у серпні, як і завжди.