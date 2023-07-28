Чи буде підвищення пенсій у серпні

Останнє підвищення пенсій відбулося у липні. Тоді надбавки отримали вчені, держслужбовці, працівники органів місцевого самоврядування.

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Розмір доплат у липні:

659 осіб отримали надбавку в середньому 1 450,98 гривні;

16 989 пенсіонерів – 1 046,7 гривні;

1 574 особи – 634,89 гривні;

197 громадян – 422,51 гривні.

Зверніть увагу! Мінімально можливий розмір надбавки складає 100 гривень.

Як зазначає уряд, у серпні доплат не планується. Виключення складатимуть громадяни, що досягли 70, 75, 80 років – вони отримають вікову надбавку.

Як отримати надбавки до пенсії

Згідно із чинним законодавством, пенсіонери в Україні можуть отримати спеціальні надбавки.

На доплату у розмірі 800 гривень мають право:

особи, що потребують спеціального догляду;

пенсіонери, що проживають самостійно;

громадяни віком від 80 років.

Вікова надбавка до пенсії:

від 70 до 74 років включно – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно 496 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Також у серпні 2023 року деякі пенсіонери отримують традиційну виплату до Дня Незалежності. До цього числа входять:

жертви нацистських переслідувань;

ветерани АТО та Революції Гідності;

інваліди І, ІІ, ІІІ груп;

учасники війни;

особи, що мають особливі заслуги перед державою.

Зауважте! Грошову виплату також отримують сім'ї загиблих через військові дії. Сума надбавки у 2023 році наразі невідома.

Уряд заявляє, що вірогідно перерахунку пенсій до кінця року не буде. Через складну економічну ситуацію якісне підвищення виплат просто неможливо провести.