Будет ли повышение пенсий в августе
Последнее повышение пенсий произошло в июле. Тогда прибавки получили ученые, госслужащие, работники органов местного самоуправления.
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Размер доплат в июле:
- 659 человек получили надбавку в среднем 1450,98 гривны;
- 16 989 пенсионеров – 1046,7 гривны;
- 1 574 человека – 634,89 гривны;
- 197 граждан – 422,51 гривны.
Как отмечает правительство, в августе доплаты не планируется. Исключение будут составлять граждане, достигшие 70, 75, 80 лет – получат возрастную надбавку.
Как получить надбавки к пенсии
Согласно действующему законодательству, пенсионеры в Украине могут получить специальные надбавки.
На доплату в размере 800 гривен имеют право:
- лица, нуждающиеся в специальном уходе;
- пенсионеры, проживающие самостоятельно;
- граждане младше 80 лет.
Возрастная надбавка к пенсии:
- от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включая 496 гривен;
- от 80 лет – 570 гривен.
Также в августе 2023 некоторые пенсионеры получают традиционную выплату ко Дню Независимости. В это число входят:
- жертвы нацистских преследований;
- ветераны АТО и Революции Достоинства;
- инвалиды I, II, III групп;
- участники войны;
- лица, имеющие особые награды перед государством.
Правительство заявляет, что, вероятно, перерасчета пенсий до конца года не будет. Из-за сложной экономической ситуации качественное повышение выплат просто невозможно провести.