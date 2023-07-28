Будет ли повышение пенсий в августе

Последнее повышение пенсий произошло в июле. Тогда прибавки получили ученые, госслужащие, работники органов местного самоуправления.

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Размер доплат в июле:

659 человек получили надбавку в среднем 1450,98 гривны;

16 989 пенсионеров – 1046,7 гривны;

1 574 человека – 634,89 гривны;

197 граждан – 422,51 гривны.

Обратите внимание! Минимально возможный размер прибавки составляет 100 гривен.

Как отмечает правительство, в августе доплаты не планируется. Исключение будут составлять граждане, достигшие 70, 75, 80 лет – получат возрастную надбавку.

Как получить надбавки к пенсии

Согласно действующему законодательству, пенсионеры в Украине могут получить специальные надбавки.

На доплату в размере 800 гривен имеют право:

лица, нуждающиеся в специальном уходе;

пенсионеры, проживающие самостоятельно;

граждане младше 80 лет.

Возрастная надбавка к пенсии:

от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включая 496 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Также в августе 2023 некоторые пенсионеры получают традиционную выплату ко Дню Независимости. В это число входят:

жертвы нацистских преследований;

ветераны АТО и Революции Достоинства;

инвалиды I, II, III групп;

участники войны;

лица, имеющие особые награды перед государством.

Заметьте! Денежную выплату также получают семьи погибших из-за военных действий. Сумма надбавки в 2023 году пока неизвестна.

Правительство заявляет, что, вероятно, перерасчета пенсий до конца года не будет. Из-за сложной экономической ситуации качественное повышение выплат просто невозможно провести.